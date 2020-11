Gazzetta, Italia-Polonia: ecco la pagella di Gianluigi Donnarumma

Gazzetta dello Sport: ecco il voto di Gianluigi Donnarumma in Italia-Polonia. Gli azzurri hanno battuto i polacchi 2-0

Ieri l’Italia ha battuto la Polonia 2-0, grazie ad una prova convincente con reti di Jorginho e Berardi. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si astiene a dare un voto a Gianluigi Donnarumma (sv).

«Chissà che consistenza aveva la palla ieri, di fatto non la tocca mai, giocando solo di piede in qualche retropassaggio, perché la Polonia non tira mai in porta e nell’unica occasione un azzurro fa da scudo».