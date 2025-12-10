Borghi e la sua opinione sul Milan di Allegri. Dalla vittoria con il Torino alle difficoltà con le piccole: le parole

Borghi parla così del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Torino. L’apporto di Maignan e le difficoltà dei rossoneri

Stefano Borghi, nel suo canale YouTube, ha commentato la spettacolare vittoria in rimonta del Milan sul Torino (3-2), un successo che ha dimostrato grande carattere. Nonostante la stagione dei Rossoneri sia “quasi esclusivamente positiva”, l’analista ha voluto evidenziare un problema costante che potrebbe rappresentare una “criticità sul lungo periodo”: la concentrazione della squadra.

Borghi osserva che nei big match la concentrazione del Milan è “sempre totale, sempre spietata”, portando a un ruolino di marcia pressoché perfetto, soprattutto sul piano difensivo. In queste sfide, la retroguardia e gli elementi coinvolti nella fase difensiva offrono una prestazione “piena” e totalmente centrata, con l’aiuto decisivo di Mike Maignan.

Borghi, La Critica sui Gol Subiti dalle “Non-Big”

La situazione cambia drasticamente nelle partite contro squadre non di primissimo piano. Borghi nota che il Milan “continua a concedere troppo”, e gli indizi a supporto di questa tesi sono numerosi e preoccupanti. L’analista snocciola un elenco di risultati negativi: il Milan ha incassato due gol dalla Cremonese, due dal Pisa, due dal Parma e, infine, due dal Torino. Questo pattern di vulnerabilità difensiva inattesa crea il rischio concreto di perdere punti, come è già successo nelle prime tre partite citate. Per Borghi, la gestione della concentrazione contro le “non-big” è l’area in cui il Milan deve migliorare per competere per il vertice.