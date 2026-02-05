Borghi incorona Modric: «La mentalità del Milan è cambiata con lui. L’architettura di Allegri dipende dal campione croato»

Borghi, sul suo canale Youtube, parla così di Luka Modric e di quanto sia riuscito a cambiare la mentalità del Milan

Il rendimento di Luka Modric in maglia rossonera sta superando ogni più rosea aspettativa. Analizzando le prestazioni del Pallone d’Oro 2018 sul suo canale YouTube, Stefano Borghi ha sottolineato come l’ex Real Madrid sia diventato in breve tempo il fulcro tattico e carismatico della formazione di Massimiliano Allegri. Non è solo una questione di classe cristallina, ma di una mentalità superiore che permette a tutta la squadra di girare a ritmi altissimi.

«Tutta questa mentalità, equilibrio, capacità di far funzionare è molto dovuta a quel giocatore straordinario che il Milan ha in mezzo al campo» ha spiegato il giornalista. Modric non si limita a innescare le punte, ma agisce come un vero e proprio regolatore del traffico: quando l’avversario abbassa la guardia, lui accelera; quando serve gestire, addormenta la partita con una padronanza tecnica fuori dal comune.

Borghi, il maestro del senso della posizione

L’aspetto che più ha impressionato Borghi è la capacità di Modric di incidere nella fase difensiva. Nonostante non possieda la fisicità di un mediano di rottura, il croato riesce a essere ovunque grazie a un’intelligenza tattica fuori scala, leggendo le linee di passaggio avversarie con un anticipo che lascia sbalorditi.

«Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato, un vero e proprio plinto su cui si costruisce tutta l’architettura di Allegri» ha sentenziato Borghi. Questa abilità di recuperare la sfera partendo dal punto giusto nel momento giusto lo rende l’elemento insostituibile per l’equilibrio rossonero. In sintesi, per l’opinionista, la forza del Milan attuale nasce proprio dalla capacità del suo numero 10 di «saper leggere le cose prima» rispetto a chiunque altro in campo.

