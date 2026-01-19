Borghi esalta il Milan dopo la vittoria con il Lecce: «Hanno aggredito la partita. Il centrocampo rossonero è l’estensione del pensiero di Allegri»

Borghi parla così del Milan dopo la convincente vittoria contro il Lecce: ecco le parole del giornalista

Il Milan continua la sua marcia in campionato superando l’ostacolo Lecce tra le mura amiche. Nel suo consueto appuntamento su YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha analizzato il successo rossonero, evidenziando le differenze rispetto alla precedente uscita contro il Como. Secondo Borghi, la prova di forza della squadra è stata evidente: «Stavolta non esiste il discorso sulla presunta mancanza di proposta da parte del Milan. I rossoneri l’hanno aggredita, hanno alzato molto l’intensità soprattutto nel secondo tempo».

Nonostante le rotazioni necessarie e le assenze pesanti, la squadra ha mantenuto un’identità precisa. Borghi ha sottolineato come il tecnico sia riuscito a sopperire alla mancanza di titolari inamovibili: «Nonostante Modric che è stato ancora a rifiatare, nonostante l’assenza di Fofana e quindi 2/3 del centrocampo cambiato, il centrocampo sia veramente l’estensione della strategia e del pensiero di Allegri in questa gara».

Borghi, un Milan che cresce alla distanza

La partita è stata a lungo bloccata, complice una serata di grazia dell’estremo difensore dei salentini, capace di neutralizzare diverse occasioni nitide. Tuttavia, la tenuta atletica e mentale dei rossoneri ha fatto la differenza nella seconda frazione di gioco. «Nonostante la gara faticava a sbloccarsi anche grazie all’esorbitante prestazione di Falcone, il Milan arriva sul traguardo prima dell’avversario», ha osservato Borghi.

Il commentatore ha poi concluso con un’osservazione sul trend fisico della squadra di Massimiliano Allegri, che sembra ormai avere un marchio di fabbrica consolidato per questa stagione. «Mi sembra che il Milan stia bene, chiude sempre in crescendo le partite, le risolve quasi sempre nel secondo tempo», ha ribadito Borghi, lodando la capacità di gestione dei momenti chiave della gara che ha portato alla vittoria firmata da Niclas Fullkrug.