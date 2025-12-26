Borghi analizza l’arrivo di Fullkrug al Milan: ecco le parole del giornalista

Borghi, sul suo canale Youtube, analizza così l’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan: ecco le parole del giornalista

L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte del Milan ha scatenato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il centravanti tedesco, classe ’93, sbarca a Milano con l’etichetta di un usato garantito ma con diverse incognite sulle spalle. Attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato l’operazione, partendo dal fattore anagrafico. Per il giornalista, i 33 anni che il giocatore compirà a febbraio non rappresentano un ostacolo, poiché il Milan ha cercato un profilo “istant”, un calciatore d’esperienza già pronto per palcoscenici importanti.

Tuttavia, il vero punto interrogativo non riguarda l’età, ma il rendimento recente del calciatore. Füllkrug viene da un periodo estremamente opaco: non trova la via della rete dallo scorso aprile e la sua parentesi al West Ham è stata povera di soddisfazioni, con soli tre centri all’attivo. Secondo Borghi, è fondamentale capire quale sia l’attuale livello di attivazione di un giocatore che sembra aver smarrito il feeling con il gol, anche a causa del contesto tecnico poco favorevole trovato in Inghilterra.

Borghi, l’incognita infortuni e la condizione atletica

Il dubbio più profondo che aleggia intorno al tedesco riguarda però la sua tenuta fisica. La discontinuità mostrata nell’ultimo anno e mezzo è figlia di un infortunio molto serio e di una serie di problemi accessori che ne hanno rallentato il recupero. Queste problematiche hanno impedito all’attaccante di trovare la forma ideale, trasformando la sua esperienza in Premier League in un calvario fisico oltre che tecnico, all’interno di un club che Borghi definisce “alla deriva”.

Nonostante le perplessità, il Milan punta sulla sua voglia di rivalsa. Se Füllkrug dovesse ritrovare la brillantezza dei tempi del Borussia Dortmund, Allegri si ritroverebbe tra le mani un centravanti d’area vecchia maniera, capace di offrire una soluzione diversa e di peso all’attacco rossonero. La scommessa è aperta: il campo dirà se il tedesco sarà in grado di superare le fragilità fisiche e tornare a essere il bomber implacabile ammirato in Bundesliga.