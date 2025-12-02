Borghi analizza Milan Lazio: «Vittoria pesante, ma il VAR ha creato caos. Ecco cosa penso dell’episodio Pavlovic Romagnoli»

Borghi su Milan Lazio, il giornalista esalta la forza dei rossoneri in vetta e boccia la gestione dell’episodio finale: «Quella OFR non doveva esserci»

L’analisi del post-partita di Milan-Lazio si arricchisce del parere autorevole di Stefano Borghi. Attraverso il suo canale YouTube, il noto telecronista di Sky ha offerto una doppia chiave di lettura sul match di San Siro, distinguendo nettamente i meriti sportivi dalle polemiche arbitrali. Borghi parte esaltando il valore del successo rossonero: si tratta di una vittoria pesante che proietta la squadra in testa alla classifica a braccetto con il Napoli. Un risultato che, secondo il giornalista, certifica il livello di forza raggiunto dal gruppo in tempi brevissimi, confermando la solidità del lavoro svolto fin qui.

Borghi, l’analisi di Milan-Lazio

Tuttavia, il focus si sposta inevitabilmente sull’episodio finale, definito senza mezzi termini «totalmente evitabile». La posizione di Borghi sulla decisione arbitrale è netta: «Credo che alla fine giustizia sia stata fatta». Secondo la sua lettura del regolamento, il tocco di braccio di Pavlovic avviene in una situazione congrua, con l’arto non completamente aderente ma giustificabile dalla dinamica. Per questo motivo, l’OFR (On Field Review) chiamata dal VAR Di Paolo ed eseguita dall’arbitro Collu è stata un errore procedurale: «Non era da fare». Non c’erano gli estremi per il calcio di rigore, motivo per cui le discussioni e l’espulsione di Massimiliano Allegri sono figlie di una gestione rivedibile.

La critica più aspra riguarda la modalità di risoluzione e la chiarezza. L’annuncio di Collu al microfono, che ha sanzionato un fallo in attacco precedente, non convince appieno Borghi: la trattenuta viene giudicata «molto leggera», non sufficiente per fischiare fallo, così come non era rigore il tocco di mano. La sintesi è chiara: la decisione di non dare il penalty è la cosa più importante e corretta, ma la via comunicativa e il processo decisionale non sono stati all’altezza, generando confusione e portando alla protesta del silenzio stampa.

