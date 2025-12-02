Moviola Milan Lazio a Open VAR: l’audio tra Collu e Di Paolo e la bocciatura di Rocchi sull’episodio di Pavlovic

Moviola Milan Lazio, l’audio svela l’errore procedurale: il Var chiama il rigore, Collu fischia fallo in difesa ma Rocchi chiarisce che era solo calcio d’angolo

L’appuntamento settimanale con Open VAR su DAZN ha finalmente fatto luce sul caos finale di Lazio-Milan, svelando l’audio integrale tra l’arbitro Collu e la sala VAR. Al minuto 95, dopo il tocco di gomito di Strahinja Pavlovic su tiro di Romagnoli, il direttore di gara aveva inizialmente concesso l’angolo. Il VAR Di Paolo, tuttavia, lo richiama all’ordine dopo un’analisi complessa, suggerendo la revisione:

Moviola Milan Lazio, il dialogo tra Collu e il VAR

IL RICHIAMO – «Ti consiglio una OFR per possibile calcio di rigore». Prima di arrivare al monitor, però, si consuma lo strappo con la panchina rossonera: Massimiliano Allegri protesta vivacemente e Collu estrae il cartellino rosso, allontanandolo dal campo dopo la frase «Ogni volta che arbitri te…».

Arrivato al monitor, la lettura dell’arbitro cambia radicalmente prospettiva rispetto all’input ricevuto dai colleghi di Lissone. Collu nota una trattenuta precedente di Marusic e comunica la sua decisione definitiva, ignorando il tocco di mano per sanzionare l’attaccante laziale:

LA DECISIONE – «C’è Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano. Perfetto, c’è la maglia tirata. Io fischio fallo per la difesa». Una scelta che ha lasciato perplesso persino il VAR che ha commentato laconicamente «È una tua decisione».

L’analisi del designatore Gianluca Rocchi in studio è stata impietosa, bocciando la gestione dell’intera terna e chiarendo l’errore tecnico commesso.

LA BOCCIATURA – «Non ci sono dubbi, non era rigore. E’ una decisione che andava presa con un check di 15 secondi perchè non era punibile. Non è rigore, ma non è nemmeno mai fallo per la difesa. Doveva essere dato l’angolo». Rocchi ha poi difeso l’operato di Collu sull’espulsione di Allegri, sottolineando che un arbitro non può essere messo sotto pressione mentre va al monitor.

