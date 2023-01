Bonanni: «Per il Milan la Supercoppa Italiana è molto importante, ecco perchè»

Massimo Bonanni, ex centrocampista e opinionista, ha parlato della Supercoppa Italiana di domani: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni si è soffermato sulla finale di Supercoppa Italiana di domani:

«E’ importante per entrambe. E’ più importante per l’Inter, che è distante dal Napoli e non credo possa essere l’antagonista del Napoli in campionato. Deve cercare almeno di portare a casa una coppa. E’ importante per il Milan per lo stesso motivo, visto che in campionato non c’è storia».