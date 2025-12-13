Bonanni e i rumors di mercato sull’interesse del Milan per Icardi. Le parole dell’ex calciatore

Bonanni parla così dei rumors di mercato sull’interesse del Milan per Mauro Icardi. Ecco le parole dell’ex calciatore

L’ipotesi di un ritorno di Mauro Icardi in Serie A, questa volta con la maglia del Milan, sta diventando un’idea stuzzicante nel panorama del calciomercato. L’attaccante argentino sarebbe pronto a lasciare il Galatasaray, e il Milan lo considera un potenziale rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha espresso dei dubbi sulla funzionalità di questo colpo, analizzando le caratteristiche tattiche del giocatore.

Bonanni, L’Identikit Tattico di Icardi

Bonanni ha chiarito di apprezzare moltissimo Icardi come attaccante puro, ma ha sottolineato che il suo profilo tattico potrebbe non essere l’ideale per il modo in cui gioca il Milan. Icardi è un calciatore che ha bisogno di essere servito prevalentemente in area di rigore e che finalizza l’azione grazie alla sua straordinaria capacità di finalizzazione e al suo senso della posizione.

Secondo l’analisi di Bonanni, il Milan, per come è stato costruito e per l’enfasi che pone sulle ripartenze veloci, avrebbe bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, forse più dinamico o maggiormente abile a partecipare alla manovra e ad attaccare gli spazi lontano dall’area. Il sistema di gioco rossonero, improntato sulla velocità, richiede un centravanti diverso. La natura di Icardi come finalizzatore statico e la necessità di un costante rifornimento di palloni in area lo renderebbero meno funzionale alle esigenze tattiche attuali del Milan.