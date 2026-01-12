Bonanni boccia il Milan: «Non è ancora pronto per lo Scudetto. Ecco spiegati i motivi»

Bonanni esprime dubbi sulla tenuta dei rossoneri e prevede una trasferta insidiosa contro il Como

Il cammino del Milan verso le posizioni di vertice continua a generare scetticismo tra gli addetti ai lavori. Intervenuto durante la trasmissione Maracanà su Tmw Radio, l’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha analizzato il momento della squadra di Allegri, sollevando dubbi sulla reale capacità dei rossoneri di lottare per il titolo fino alla fine. Secondo Bonanni, nonostante la presenza di grandi singoli nel roster, manca ancora qualcosa per il salto di qualità definitivo.

Il tecnico ha poi focalizzato l’attenzione sull’imminente recupero di campionato al Sinigaglia, lanciando un pronostico che non farà piacere ai tifosi milanisti. «Col Como credo che non perderà, ma non conquisterà neanche i tre punti» ha dichiarato Bonanni, ipotizzando dunque un altro stop dopo il pareggio di Firenze. Questa mancanza di continuità nei risultati peserebbe sulla corsa ai piani altissimi della classifica, rendendo il Milan una squadra incompleta sotto il profilo della solidità.

Bonanni, la critica alla rosa e i dubbi sulla lotta Scudetto

Nonostante gli acquisti di spessore internazionale effettuati dalla dirigenza in via Aldo Rossi, il giudizio complessivo di Bonanni resta cauto. «Io ho sempre voluto aspettare altre risposte per capire se potesse inserirsi nella lotta scudetto» ha spiegato l’allenatore, aggiungendo poi in maniera netta: «Non la vedo così forte nonostante grandi singoli come Modric e Rabiot».

Secondo questa visione, l’esperienza di Modric e il dinamismo di Rabiot non basterebbero a compensare le lacune strutturali della squadra. Per Bonanni, il rischio di un calo di rendimento è concreto se la squadra non dimostrerà di saper vincere anche quelle partite “sporche” contro avversarie meno blasonate. Il verdetto del campo contro il Como rappresenterà dunque un banco di prova fondamentale per capire se le ambizioni tricolori del Milan siano reali o solo presunte.