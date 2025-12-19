Bonanni sul Milan di Allegri: «Squadra che sta overperformando. La lite con Oriali? Dico questo…»

Bonanni parla così del Milan di Allegri dopo l’eliminazione rossonera dalla Supercoppa per mano del Napoli di Conte

Nel corso del pomeriggio di Tmw Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di Maracana per commentare il momento del Milan dopo l’eliminazione dalla Supercoppa. Secondo Bonanni, nonostante le critiche, il lavoro di Massimiliano Allegri finora è andato oltre le aspettative iniziali. I rossoneri, a suo avviso, non sono stati costruiti per vincere lo scudetto ma per l’obiettivo Champions League, e la posizione attuale di classifica dimostra che il gruppo sta raccogliendo più di quanto il valore reale della rosa lascerebbe presagire, confermando l’Inter come l’unica vera corazzata del campionato.

Sulle possibili ripercussioni del ko contro il Napoli, Bonanni è convinto che non ci saranno scossoni psicologici gravi per il prosieguo della Serie A. Sebbene vincere un trofeo sia sempre l’obiettivo primario, l’attenzione del Milan deve restare focalizzata sul percorso intrapreso in campionato, senza farsi distrarre dalla delusione di Riad.

Bonanni, Il caso Allegri-Oriali: la difesa del tecnico

Bonanni ha poi espresso il suo punto di vista sullo scontro verbale tra Allegri e Lele Oriali, prendendo le distanze dai paragoni con il caso Folorunsho. Secondo l’ex calciatore, gli insulti e le tensioni in campo tra i protagonisti sono dinamiche comuni che non andrebbero ingigantite. Ha inoltre lanciato una frecciata sulla gestione disciplinare del tecnico livornese: pur ammettendo che certi atteggiamenti di Allegri non siano una novità, ha sottolineato come gli siano sempre stati “permessi”, rendendo un’eventuale squalifica oggi quasi una scelta tardiva e incoerente rispetto al passato.