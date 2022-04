Bologna, Soriano preoccupa in vista del Milan: pronta l’alternativa

Le condizioni di Roberto Soriano preoccupano in casa Bologna in vista del match contro il Milan. L’alternativa è Aebischer

Le ultime in casa Bologna in vista del match contro il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è apprensione per le condizioni di Roberto Soriano. Il centrocampista è rimasto ai box per un infortunio al piede. Nel caso dovesse dare forfait, per il match di San Siro toccherà al nuovo acquisto di gennaio Aebischer.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN