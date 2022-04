Probabile formazione Milan per Bologna: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabile formazione Milan per il match di lunedì contro il Bologna: le ultime sulle scelte di Stefano Pioli

Il Milan si avvicina al match contro il Bologna. La prima gara dopo la sosta per le nazionali riserva sempre qualche insidia e Stefano Pioli lo sa bene. Per questo le scelte per la gara di San Siro saranno studiate nei minimi dettagli.

Il tecnico rossonero non sembra però volersi privare della formazione tipo di queste ultime settimane. Non si tocca la difesa composta da Tomori e Kalulu, fiancheggiati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali con Bennacer, chiamati agli straordinari dopo essere rientrato oggi dagli impegni con l’Algeria. Kessiè più di Brahim Diaz sulla trequarti mentre davanti c’è sempre Giroud. A sinistra potrebbe essere il turno di Rebic, con Leao a riposo.