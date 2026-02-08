Bologna Parma, i crociati frenano Italiano: Ordonez firma il blitz al 95′

Bologna Parma, i crociati frenano Italiano grazie a una rete allo scadere che regala tre punti fondamentali alla formazione ospite

Il derby emiliano si tinge di gialloblù in un finale che definire cinematografico sarebbe riduttivo. Il Parma espugna il campo del Bologna al termine di una sfida intensa, risolta soltanto nell’ultimo dei cinque minuti di recupero. Una vittoria che dà ossigeno alla classifica dei ducali e interrompe la corsa degli uomini di casa, costretti a leccarsi le ferite dopo una partita condizionata pesantemente dagli episodi arbitrali.

La gara si è messa subito in salita per i rossoblù a causa dell’ingenuità di Tommaso Pobega, l’ex centrocampista del Milan dotato di grande fisicità, che al 18′ ha rimediato un cartellino rosso lasciando i suoi in inferiorità numerica per gran parte del match. Nonostante l’uomo in meno, la squadra di Vincenzo Italiano, il tecnico noto per il suo calcio offensivo e propositivo, ha cercato di contenere le folate dei crociati, limitando i danni in una prima frazione povera di vere emozioni.

Nella ripresa i ritmi si sono alzati. Gli ospiti si sono visti annullare una rete dal VAR per una posizione di offside, mentre i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con un legno colpito da Riccardo Orsolini, l’esterno offensivo mancino celebre per i suoi rientri sul sinistro. Anche la squadra di Cuesta, l’allenatore spagnolo che sta cercando di imporre un gioco moderno alla compagine ducale, è rimasta in dieci al 79′ per il secondo giallo estratto dall’Arbitro Collu ai danni di Troilo, giovane difensore promettente.

Quando lo 0-0 sembrava ormai scritto, al 95′ è salito in cattedra Ordonez, il talentuoso trequartista sudamericano dai piedi vellutati, che con un destro chirurgico da fuori area ha trafitto il portiere avversario. Fondamentali nel finale anche gli interventi di Corvi, l’estremo difensore cresciuto nel vivaio parmense, autore di due parate salva-risultato.