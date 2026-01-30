Pobega avvisa in vista del Milan: «Gara da preparare con la massima concentrazione»

Pobega, centrocampista del Bologna, commenta il successo sul Maccabi e lancia la sfida al Milan di Allegri

Tommaso Pobega ha ritrovato il sorriso e il gol nell’ultima notte europea del Bologna. Dopo la vittoria per 3-0 sul campo neutro contro il Maccabi Tel Aviv, che ha garantito ai rossoblù l’accesso ai playoff di Europa League, l’ex della serata ha parlato ai canali ufficiali del club. Il centrocampista ha voluto dedicare un pensiero immediato al prossimo impegno di campionato, che vedrà i felsinei ospitare il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio Dall’Ara.

Pobega, qualità e attenzione per fermare i rossoneri

La sfida di martedì sera rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni del Bologna in Serie A. Pobega, che conosce molto bene l’ambiente milanista, ha tracciato la rotta per i suoi compagni, sottolineando la necessità di una prova perfetta: «Martedì affrontiamo il Milan in Campionato, come ogni gara sarà da preparare bene con la concentrazione al massimo sfruttando le nostre qualità per limitare i loro punti di forza».

L’obiettivo della squadra di Italiano è quello di dare continuità all’entusiasmo europeo, cercando di sgambettare una big del campionato. Per il centrocampista triestino sarà una partita dai mille significati, ma il focus resta sulla prestazione collettiva per contrastare le individualità di spicco a disposizione di Allegri.

