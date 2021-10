Espulsione Soumaoro, Parolo: «Skorupski forse era in vantaggio»

Marco Parolo presente negli studi Dazn ha detto la sua sull’espulsione di Soumaoro durante Bologna Milan, le sue parole

Marco Parolo presente negli studi Dazn ha detto la sua sull’espulsione di Soumaoro durante Bologna Milan, le sue parole:

«Il controllo del pallone è un criterio discriminante, secondo me la palla prende velocità al contatto col terreno, Skorupski è in vantaggio, secondo me non è chiaro. Però c’è l’arbitro, c’è il VAR»