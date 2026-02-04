Bologna Milan, il Corriere rilancia: prova di forza rossonera e ipotesi derby scudetto

Bologna Milan, dopo il netto successo del Dall’Ara il dibattito si sposta già sul futuro: nel mentre Allegri mantiene un profilo prudente

La vittoria per 3-0 ottenuta dal Milan sul campo del Bologna continua a far discutere anche il giorno successivo. Nel post gara di Bologna Milan, Massimiliano Allegri, tecnico livornese alla guida dei rossoneri, ha scelto la linea della cautela, ribadendo come i tre punti abbiano un peso specifico soprattutto in ottica qualificazione Champions League. Un approccio pragmatico, figlio dell’esperienza, che tiene il focus sugli obiettivi concreti senza farsi trascinare da entusiasmi prematuri.

Di tutt’altro tenore è invece la lettura proposta dal Corriere della Sera. Il quotidiano generalista, nelle pagine sportive dell’edizione odierna, guarda già oltre e interpreta il successo del Dall’Ara come un messaggio diretto alla vetta della classifica. La prestazione del Milan viene definita come un passo nella direzione giusta, tale da alimentare lo scenario di un possibile duello scudetto con l’Inter, protagonista di una corsa che potrebbe accendersi definitivamente nelle prossime settimane.

Segnali tecnici e messaggio alla capolista

Secondo l’analisi del Corriere, la vittoria contro il Bologna non è solo un risultato netto, ma una vera prova di forza. Il distacco dalla capolista resta invariato, ma la risposta del campo è stata chiara: tre gol segnati, porta inviolata e una squadra capace di colpire con cinismo nei momenti chiave. A finire sotto i riflettori sono Ruben Loftus-Cheek, centrocampista box-to-box decisivo negli inserimenti, Christopher Nkunku, terminale offensivo di qualità e mobilità, e Adrien Rabiot, leader fisico e tecnico del centrocampo.

Il quadro che emerge è quello di un Milan solido, compatto e capace di interpretare le partite con lucidità. Una squadra che rispecchia pienamente l’impronta del suo allenatore, attenta all’equilibrio e alla concretezza più che allo spettacolo.

Febbraio decisivo e incrocio di marzo

Il confronto con i rivali milanesi, per ora solo teorico, si svilupperà a distanza nel corso del mese di febbraio, prima di trovare il suo punto più alto nello scontro diretto dell’8 marzo. Allegri sa bene che in un campionato così equilibrato tutto può cambiare rapidamente nel giro di poche settimane, motivo per cui continua a tenere un profilo basso.

Intanto, però, il segnale lanciato dal Dall’Ara è arrivato forte e chiaro. E per il Corriere della Sera rappresenta già l’inizio di una sfida che potrebbe decidere il destino del campionato.