Bologna Milan, i precedenti sorridono ai rossoneri: ma quella finale in Coppa Italia…

Bologna Milan, ecco tutti i precedenti tra rossoblù e rossoneri: i numeri sorridono alla squadra di Massimiliano Allegri

I precedenti tra Bologna e Milan raccontano una storia di chiara marca rossonera, ma con alcuni colpi di scena recenti che hanno reso questa sfida tutt’altro che scontata. Nelle ultime 20 sfide di campionato, il club milanese è rimasto imbattuto in ben 19 occasioni, confermando un trend storico molto favorevole. Tuttavia, la squadra guidata oggi da Massimiliano Allegri non può abbassare la guardia: l’unico neo in questa striscia quasi perfetta è arrivato proprio nello scorso campionato, quando i felsinei sono riusciti a imporsi per 2-1 tra le mura amiche del Dall’Ara.

Bologna Milan, tra vittorie storiche e il ritorno al successo dei rossoblù dopo 23 anni

Il vero scossone nei rapporti di forza recenti è arrivato però il 14 maggio 2025, nella prestigiosa cornice della finale di Coppa Italia. In quell’occasione, il Bologna ha compiuto una vera impresa superando il Milan per 1-0 e alzando il trofeo, bissando l’ottima prestazione del febbraio precedente. L’allenatore rossonero ha commentato così la difficoltà di affrontare i rossoblù: «Abbiamo ancora tanto da fare, il Bologna è una squadra che non ti permette di sbagliare nulla». Nonostante queste fiammate emiliane, il Milan ha ripreso il comando nell’ultimo incrocio di questa stagione, vincendo 1-0 a San Siro lo scorso settembre grazie a una rete di Modric.

Il tecnico dei rossoneri sa bene che la trasferta in Emilia è sempre un’insidia, specialmente ora che il Bologna ha ritrovato fiducia nei propri mezzi. Nelle ultime stagioni, il Dall’Ara è tornato a essere un fortino difficile da espugnare, interrompendo un digiuno di vittorie interne contro il Diavolo che durava da ben 23 anni. La sfida di stasera promette dunque scintille, tra un Milan che insegue il primato e un Bologna che vuole confermarsi “ammazzagrandi”.

