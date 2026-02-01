Bologna Milan, Saelemaekers non ce la fa: non sarà del match. Ecco chi giocherà al suo posto

Bologna Milan, Saelemaekers si ferma e non sarà del match: Allegri ha già scelto il suo sostituto. Ecco chi giocherà sulla fascia destra

Il Milan vola verso il Dall’Ara con un’incognita pesante sulla fascia destra. Alexis Saelemaekers sta lottando con un fastidio all’adduttore sinistro, accusato inizialmente durante il match contro il Lecce. Nonostante l’esterno belga abbia già dimostrato grande spirito di sacrificio scendendo in campo contro la Roma in condizioni non ottimali, il problema si sarebbe riacutizzato nelle ultime ore. La sua voglia di affrontare il Bologna, sua ex squadra, è tanta, ma lo staff medico predica prudenza per evitare lunghi stop.

Massimiliano Allegri monitorerà la situazione fino all’ultimo provino utile, ma l’orientamento sembra essere quello di non rischiare il giocatore se non darà garanzie totali. Con il mercato che ha già portato rinforzi e una classifica che richiede continuità, il tecnico livornese non vuole perdere un equilibratore tattico fondamentale per i prossimi impegni stagionali, preferendo una gestione cautelativa.

Bologna Milan, pronta la carta Loftus-Cheek dal primo minuto

Qualora il forfait di Saelemaekers venisse confermato, Allegri ha già pronta la contromossa tattica. «Al posto del 56 rossonero pronto Loftus-Cheek» che potrebbe agire in una posizione ibrida per dare fisicità e inserimenti alla manovra rossonera. L’inglese ha già dimostrato in passato di saper interpretare diversi ruoli a centrocampo e sulla trequarti, offrendo una soluzione di spessore per arginare la qualità del centrocampo di Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: brutte notizie verso Bologna, per Mateta corsa contro il tempo