Bologna, Bernardeschi si è operato: salta la sfida di febbraio contro il Milan? Le ultime

Bologna, Bernardeschi è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio in Supercoppa: salta la sfida contro il Milan?

Il Bologna deve fare i conti con un’assenza pesante nel proprio reparto offensivo. Durante la semifinale di Supercoppa Italiana disputata contro l’Inter, Federico Bernardeschi ha riportato la frattura della clavicola sinistra, un infortunio che lo ha costretto immediatamente allo stop. La società felsinea ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione, supportando il giocatore nel percorso clinico necessario per stabilizzare l’infortunio.

Nella giornata di ieri, l’esterno è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Sassuolo. L’operazione, eseguita dall’equipe del professor Porcellini, è perfettamente riuscita. Il club ha confermato che il calciatore inizierà ora la fase di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Vincenzo Italiano nel minor tempo possibile, compatibilmente con la corretta calcificazione ossea.

Bologna, Il piano di rientro e il lavoro a Casteldebole

Secondo la nota ufficiale rilasciata dal Bologna, i tempi di recupero stimati sono di circa 6 settimane. Questo significa che Bernardeschi potrebbe tornare tra i convocati proprio in occasione del match casalingo contro il Milan, previsto al Dall’Ara per il prossimo 1° febbraio. Sarà una corsa contro il tempo per permettere all’esterno di ritrovare la condizione atletica ideale per una sfida così delicata.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti sotto la pioggia per preparare i prossimi impegni di campionato. Mentre il gruppo ha svolto lavoro di scarico e partitelle, si monitorano anche le condizioni degli altri acciaccati: Remo Freuler è tornato parzialmente in gruppo, mentre Lukasz Skorupski e Nicolò Casale continuano a seguire un programma di allenamento differenziato per recuperare dai rispettivi problemi fisici.