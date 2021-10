Fulvio Giuliani: «Il Milan? Una squadra con la S maiuscola»

Fulvio Giuliani, presente negli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione del Milan contro il Bologna. Ecco le sue parole

Fulvio Giuliani, presente negli studi di Sky Sport, durante la trasmissione Sunday Morning, ha analizzato la prestazione del Milan contro il Bologna. Ecco le sue parole:

«Tranne quei dieci minuti iniziali e i 6′ chiamiamoli di sbandamento del secondo tempo e i 9 uomini io non ho mai avvertito la sensazione che il Milan non vincesse. Quando sei davanti a una squadra con questa consapevolezza ti rendi conto di essere davanti ad una squadra con la s mauscola. Un anno fa potevamo dirci sorpresi, l’effetto Ibra. Oggi non è solo lui, ma anche lui, è una squadra bella da vedere».