Bocci e gli elogi ad Allegri. Le sue parole sul Milan e sulle chance scudetto dei rossoneri

Bocci parla così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan. Sulle chance scudetto dei rossoneri invece dice che…

Alessandra Bocci, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è stata ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per analizzare il momento di Massimiliano Allegri al Milan. La giornalista livornese ha difeso il tecnico, elogiando la sua capacità di isolare la squadra dalle pressioni esterne e di farsi volere bene all’interno del club. Ha ricordato come, durante la sua prima esperienza milanista, Allegri fosse criticato per la sua vicinanza a Adriano Galliani, con cui tuttora ha un legame fortissimo.

Bocci ha respinto queste critiche, interpretando l’atteggiamento di Allegri come quello di una persona umile e desiderosa di imparare. Andare a cena con Galliani e ascoltare figure esperte come Braida non è aziendalismo, ma piuttosto la dimostrazione di essere una persona che non ha diktat fissi e che ha voglia di ascoltare i “maestri”.

Bocci Allegri Milan: L’Evoluzione Tattica e la Corsa Scudetto

Il pregio più grande di Allegri, secondo la giornalista, è il suo pragmatismo: “fa con quello che ha”. Questa filosofia lo porta ad adattare il modulo in base agli interpreti disponibili, come nel caso di Rabiot, ritenuto fondamentale, con cui la squadra gioca in un certo modo e senza cui inevitabilmente patisce. Bocci ha poi espresso un parere positivo sul Milan attuale, trovandolo “libero di mente” e con una buona sintonia. Tuttavia, non è certa che i rossoneri siano pronti per vincere lo Scudetto.

Il suo dubbio non è legato al mancato impegno nelle coppe, un’argomentazione che non condivide, ma alla necessità di giocare un calcio magari più difensivo, che a volte non piace al pubblico. La giornalista ha citato Guidolin, che “odia la costruzione dal basso”, e ha fatto notare come anche Guardiola stia abbandonando questa moda tattica. Secondo Bocci, i tifosi del Milan hanno compreso che quest’anno è più saggio “gestire” la stagione e fare una corsa sotto traccia per puntare a risultati inaspettati.

