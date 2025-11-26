Bocci e il ritorno di Allegri al Milan. Il giornalista analizza così l’impatto del tecnico livornese sul mondo rossonero

Bocci parla così di Massimiliano Allegri e del suo ritorno al Milan. Un impatto molto positivo sul mondo rossonero: ecco perché

Alessandra Bocci, stimata firma della Gazzetta dello Sport, è stata ospite di Carlo Pellegatti per analizzare il secondo capitolo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Conoscendo l’allenatore da oltre vent’anni, la giornalista ha espresso inizialmente una certa perplessità riguardo al suo ritorno. Questo scetticismo era dettato dalla consapevolezza che i “bis” storici al Milan, come quelli di Sacchi e Capello, non erano stati di buon auspicio. La sua preoccupazione era accentuata dal difficile periodo vissuto da Allegri nella sua seconda esperienza alla Juventus, dove era rimasto “incagliato come un frangiflutti” in una serie di problemi societari e ambientali.

La Bocci temeva che Allegri potesse commettere un errore tornando in un ambiente dove, a suo dire, non aveva goduto di un amore incondizionato da parte della tifoseria. Questo la faceva propendere per un possibile “pericolo” nel suo rientro.

Bocci e Allegri, La Razionalità e le Spalle Larghe Necessarie per il Milan

Nonostante le perplessità iniziali, la Bocci riconosce in Allegri una persona estremamente razionale e assennata. La sua filosofia, “fa giocare la squadra come la squadra può giocare”, può piacere o meno in un panorama calcistico che ora applaude i modelli di gioco di squadre come il Como o il Bologna. Tuttavia, la giornalista sottolinea una differenza fondamentale: allenare club come Milan o Juventus comporta un carico di aspettative e pressioni incomparabile. La società rossonera, secondo Bocci, ha fatto la scelta giusta puntando su una figura con le “spalle larghe”. Dopo aver gestito il caos societario e sportivo alla Juve, Allegri era forse l’unico profilo in grado di affrontare la complessa situazione che lo attendeva a Milanello.