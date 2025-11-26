Bianchin svela il segreto dietro le super prestazioni di Mike Maignan. La rivelazione del giornalista

Bianchin parla così di Mike Maignan dopo la grande prestazione nel derby contro l’Inter. La rivelazione del giornalista

Il giornalista Luca Bianchin, in un’analisi approfondita su gazzetta.it, ha messo in luce il significativo miglioramento di Mike Maignan, attribuendolo in gran parte al lavoro svolto da Claudio Filippi, il preparatore dei portieri del Milan. Secondo Bianchin, il portiere francese è parso rinnovato soprattutto a livello mentale, ritrovando quel carisma e quella sicurezza che lo avevano contraddistinto. La prova oggettiva di questo progresso si riscontra nelle parate cruciali effettuate nelle ultime uscite, come quelle decisive su Neres contro il Napoli, su Gatti contro la Juventus, o ancora sulla punizione di Hernani a Parma.

Ma è sui rigori che la trasformazione è più evidente. Dopo un digiuno dal 2023, Maignan ha neutralizzato due specialisti del calibro di Dybala e Çalhanoğlu. L’elogio non è tardato ad arrivare, con Massimiliano Allegri che ha pubblicamente definito Filippi “il migliore” nella preparazione sui calci di rigore, richiamando alla memoria le parole di Luca Marchegiani, che a sua volta aveva lodato i metodi di Filippi ai tempi del Chievo.

Bianchin e L’Uomo Chiave Dietro la Fiducia e la Permanenza di Maignan

Allegri ha persino suggerito che Filippi sia stato determinante nel convincere Maignan a rimanere in rossonero, un dettaglio che secondo Bianchin è cruciale: la fiducia e il riconoscimento professionale da parte di Mike nei confronti di Filippi sono la vera chiave. Chi vive quotidianamente Milanello conferma una nuova filosofia negli allenamenti di Maignan, basata su meno esercizi ma eseguiti con maggiore precisione. Filippi è descritto come un preparatore analitico e meticoloso, che si concentra sul gesto tecnico e sulla postura, iscrivendosi nella grande tradizione italiana. A questo si aggiungono le peculiarità di Maignan, come l’eccellenza nel gioco con i piedi. Se la discussione su chi sia il miglior portiere del campionato resta aperta, per Bianchin è un dato di fatto che Maignan sia nettamente migliorato rispetto alle due stagioni precedenti.