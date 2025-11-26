Connect with us

Pellegatti ci spera davvero: Allegri può convincere Maignan a rinnovare? Le parole

Thiaw rivela: la Premier League era un suo sogno! Le dichiarazioni dall'Inghilterra

Criscitiello così sul rigore parto da Maignan in Inter Milan! La sua disamina

Rinnovo Maignan, Ordine sorprende: colloqui con il club ripresi da tempo! Le parole

Ruggeri parla di Inter Milan prima della sfida di Champions tra Atletico Madrid e nerazzurri

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

pellegatti

Pellegatti ci spera davvero: Allegri può convincere Maignan a rinnovare? Le parole. Segui le ultimissime

Il futuro di Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese e pilastro insostituibile del Diavolo, è appeso a un filo sottile. Nonostante il rendimento superlativo in campo, le trattative per il suo rinnovo contrattuale sono minacciate da un profondo senso di tradimento e mancato rispetto avvertito dal giocatore nei confronti della precedente gestione del club.

A rivelarlo con grande preoccupazione è Carlo Pellegatti, il noto e passionale giornalista da sempre vicino alle vicende Rossonere. Le sue parole, riportate da MilanNews.it (fonte citata), dipingono un quadro allarmante per i tifosi: la speranza di vedere ancora Maignan tra i pali di San Siro è “molto bassa”.

La Frattura e la Proposta al Ribasso

Secondo Pellegatti, la frattura con il management del club è netta. Maignan “non si è sentito rispettato” a causa di una promessa non mantenuta“tu non puoi promettergli una cosa, poi dopo che ha vissuto un momento negativo, gli offri meno. Non esiste una roba del genere.” Il riferimento è probabilmente a una rinegoziazione al ribasso dopo un periodo di infortunio o di prestazioni sottotono, un gesto che il portiere titolare non ha digerito.

La serenità che Maignan ostenta in campo, pertanto, nasconde una decisione ormai presa: “Io penso che e lui va via c’è per esempio il Chelsea che gli interessa.” Per Pellegatti, perdere il francese equivarrebbe a lasciare andare un “Mbappé in porta”, un downgrade certo che minerebbe le ambizioni future del Milan in Serie A e in Champions League con l’arrivo di portieri di livello inferiore, come il citato Caprile.

L’Ultima Carta del Milan: Massimiliano Allegri

L’unica speranza per i Rossoneri ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan, un manager con grande ascendente sui giocatori, starebbe tentando una disperata opera di convincimento.

Pellegatti rivela che Allegri “gli parla tutti i giorni cercando di convincerlo” a restare. Questo dimostra quanto sia fondamentale per il tecnico la permanenza di un elemento di tale spessore. Se da un lato Allegri cerca di ricucire lo strappo a livello personale e sportivo, spetterà a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, trovare la formula economica giusta per sanare il senso di tradimento e offrire a Maignan un contratto che riconosca pienamente il suo valore di campione. Solo la sinergia tra la leadership carismatica di Allegri e l’abilità negoziale di Tare potrà salvare il futurodel numero uno francese.

