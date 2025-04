Boban, l’ex Milan riparte dalla Dinamo Zagabria: ufficiale, è il nuovo presidente del club

Boban, l’ex calciatore e dirigente del Milan riparte dalla Dinamo Zagabria: è il nuovo presidente del club. Il comunicato ufficiale

Con un comunicato la Dinamo Zagabria ha ufficializzato la nomina dell’ex Milan Boban come nuovo presidente:

PAROLE – «L’amore per una singola squadra non conosce confini, l’amore per una singola squadra non conosce ostacoli, l’amore per una squadra unisce tutti coloro che amano quella squadra». Con questo messaggio la Dinamo Zagabria ha comunicato l’arrivo di Zvonimir Boban come nuovo presidente della società.