Boateng torna sul suo trasferimento al Barcellona. La sua scelta e... il giudizio di Messi. Le sue parole

A due anni dal suo ritiro dal calcio giocato, Kevin-Prince Boateng ha condiviso un retroscena sorprendente riguardante il suo breve ma intenso passaggio al Barcellona, avvenuto nel gennaio 2019 con un prestito dal Sassuolo. Intervenendo nel podcast Unscripted, il centrocampista ghanese ha rivelato che la sua firma per il club catalano era subordinata all’approvazione di Lionel Messi, all’epoca leader indiscusso e figura centrale del club.

Boateng ha confessato che l’accordo non avrebbe mai potuto essere formalizzato se il fuoriclasse argentino si fosse opposto. “Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto,” ha dichiarato. Nonostante l’ok di presidenti, allenatori e direttori sportivi fosse già stato ottenuto, il consenso finale spettava alla Pulce.

Boateng: L’Influenza Senza Precedenti di Messi Sulle Decisioni del Club

Il timore di un veto era tale che Boateng ha raccontato di essersi addormentato “sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona”. Questa ammissione getta luce sul peso enorme che Messi esercitava all’interno della società catalana, con la sua parola che valeva più di quella dell’intera dirigenza. L’avventura di Boateng al Barça si concluse rapidamente con sole quattro presenze, prima di tornare in Italia alla Fiorentina. L’ex Milan, vincitore di uno Scudetto con Allegri, ha dunque confermato l’influenza senza precedenti che il fuoriclasse argentino aveva sulle decisioni chiave della squadra.