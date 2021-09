Biglietti Milan Venezia, domani parte la vendita: le info utili

Domani comincia la vendita per i biglietti di Milan Venezia. Ecco tutte le informazioni utili per l’acquisto

Mercoledì 22 settembre alle 20.45, il Milan ospiterà il Venezia allo stadio San Siro nel primo turno infrasettimanale della Serie A 2021/22.

Milan e Venezia non si affrontano dalla stagione 2001/02. Nell’ultimo precedente, datato febbraio 2002, il Diavolo ha avuto la meglio sui veneti allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia con il risultato di 4-1, mentre l’ultima sfida a tinte rossoneroverdi a San Siro risale a quasi 20 anni fa – era il 14 ottobre 2001 – ed è terminata 1-1. La partita del 22 settembre sarà la 30° tra le due formazioni, con 18 vittorie del Milan, 4 successi del Venezia e 7 pareggi.

I biglietti saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da mercoledì 8 settembre in tre finestre di vendita separate. Il costo partirà da 12 euro, mentre gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale in alcuni settori dedicati – solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore.