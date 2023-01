Biglietti Milan Roma: ultimi posti disponibili

Domenica 8 gennaio il Milan affronterà la Roma in campionato. Sono disponibili gli ultimi biglietti per assistere alla sfida:

Last call for #MilanRoma, hurry and buy your tickets now! 🎟️🔴⚫️

Ultimi posti disponibili per la partita contro la Roma: acquista il tuo biglietto! 🎟️🔴⚫️#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) January 3, 2023