Biglietti Milan Lecce, al via la vendita: ecco tutti i prezzi e le info per l’ultima gara a San Siro di gennaio

Biglietti Milan Lecce, al via la vendita per l’ultima gara casalinga di gennaio: tutti i prezzi e le info

L’ultima gara casalinga del Milan nel mese di gennaio vedrà i rossoneri affrontare il Lecce in occasione della 21ª giornata di Serie A. Il match è in programma domenica 18 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. La storia degli scontri tra le due squadre è nettamente a favore del Milan: su 47 precedenti, si contano 30 vittorie rossonere, 15 pareggi e solo 2 successi per i giallorossi.

Biglietti Milan Lecce, vendita libera e non solo

I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket. La vendita inizia con la Fase Abbonati dalle ore 12:00 di martedì 16 dicembre fino alle 23:59 di mercoledì 17 dicembre, durante la quale ogni abbonato 25/26 può acquistare fino a 4 biglietti con listino dedicato. Segue la Fase Milan Club dalle ore 12:00 alle 23:59 di mercoledì 17 dicembre, permettendo agli affiliati l’acquisto di 4 biglietti con listino dedicato. La Vendita Libera aprirà dalle ore 15:00 di giovedì 18 dicembre.

I prezzi per assistere a Milan-Lecce partono da 14€. Sono previste tariffe dedicate per Under 16 e Over 60 in alcuni settori. È possibile migliorare l’esperienza a San Siro aggiungendo servizi: il Fast Track per saltare le code (a partire da 5€) e la Casa Milan Hospitality Experience (a 38€), che include pre-partita, tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage. Per i tifosi con disabilità, il biglietto ha un costo di 25€ (inclusivo dell’accompagnatore). L’area CLUB 1899 offre la possibilità di acquistare biglietti Premium con Hospitality per un’esperienza esclusiva.