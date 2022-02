Biglietti Milan Inter: si preannuncia il tutto esaurito a San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il big match di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma il prossimo primo marzo si preanncia il tutto esaurito

Stadio pieno. Con la riapertura degli stadi al 75% della capienza, e l’entusiamo alle stelle per una doppia semifinale così sentita, come il derby di Milano tra Milan e Inter, i tifosi non faranno mancare il loro sostegno.

Come riporta TuttoSport per il match si preannuncia un tutto esaurito. I biglietti stanno andando a ruba: ieri, sul sito ufficiale del club rossonero, risultavano disponibili solo pochi settori.