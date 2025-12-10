 Biglietti Milan Femminile Inter, aperta la vendita: ecco tutte le info e prezzi - Milan News 24
Milan Women

Biglietti Milan Femminile Inter, aperta la vendita: ecco tutte le info e prezzi

Biglietti Milan Femminile Inter, aperta la vendita per il derby: ecco tutte le informazioni e i prezzi

Il Milan ha aperto la vendita dei biglietti per l’attesissimo Derby di Milano della Serie A Women, un match che si preannuncia cruciale per chiudere in bellezza il 2025 prima della pausa natalizia. La sfida vedrà le Rossonere affrontare l’Inter sabato 13 dicembre alle 15:00.

Eccezionalmente, la partita non si giocherà al Vismara, ma allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (la casa del Milan Futuro). L’incontro è fondamentale: la squadra di Coach Bakker, fresca del successo ottenuto a Napoli, è impegnata nella lotta per le posizioni di vertice della classifica. La società ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico milanista per spingere la squadra alla vittoria.

Biglietti Milan Femminile, Modalità di Acquisto e Prezzi dei Tagliandi

I tagliandi sono disponibili online tramite il circuito Vivaticket, al costo di 10€ per l’intero e 5€ per il ridotto. Gli acquirenti possono anche utilizzare l’opzione “Trova rivenditore” sul sito per individuare il punto vendita fisico più vicino nella propria zona. Per chi non riuscisse ad assicurarsi il biglietto in anticipo, sarà possibile acquistarli anche direttamente allo stadio il giorno della partita. L’invito è a non mancare a questo importante appuntamento.

