 Biasin parla del Milan di Allegri e le necessità del mercato
HANNO DETTO

Biasin parla così del Milan di Allegri: i calcoli del tecnico rossonero e una necessità dal mercato

Biasin

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri. Dai calcoli alle necessità sul mercato

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin si schiera apertamente con Massimiliano Allegri in merito al contestato pareggio interno contro il Sassuolo. Nonostante le critiche per l’ennesimo stop contro una neopromossa, Biasin concorda con il tecnico rossonero nel definire il risultato come un «punto guadagnato». La tesi del giornalista si basa sulla natura di un campionato attuale “imperfetto” e privo di un vero dominatore, dove saper accettare un rallentamento senza fare drammi diventa una virtù fondamentale per restare ai vertici.

Biasin, tra classifica e mercato

L’analisi di Biasin si sposta poi sulla tenuta della squadra, sottolineando come il Milan sia l’unica formazione ad aver collezionato una sola sconfitta finora. In una Serie A che si preannuncia con una quota scudetto molto bassa, ogni “non-sconfitta” assume un valore specifico pesantissimo. Tuttavia, per compiere il salto di qualità definitivo, il giornalista ritiene indispensabile l’intervento della società sul mercato: se Niclas Füllkrug appare ormai in “stra-pole” per rinforzare un attacco rimasto orfano di Gimenez, resta altrettanto prioritario l’acquisto di un nuovo difensore centrale per equilibrare il reparto.

