Biasin ne è certo: «Ecco cosa serve al Milan per coltivare il sogno Scudetto». Le parole del giornalista

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan e delle necessità rossonere per provare a vincere lo Scudetto

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha analizzato la situazione attuale in casa rossonera, soffermandosi in particolare sulle condizioni fisiche degli attaccanti e sulle necessità tattiche della squadra. La notizia del giorno riguarda lo stop di Fullkrug, fermatosi per un problema che fortunatamente non sembra destare eccessiva preoccupazione nello staff medico. Secondo quanto riportato, il centravanti dovrebbe restare ai box per circa due settimane, un tempo limitato che permetterebbe a Massimiliano Allegri di riaverlo a disposizione in tempi brevi.

Tuttavia, il vero nodo critico non sembra essere l’attacco, quanto il reparto arretrato. Il Milan ha dimostrato di avere una struttura solida, ma le rotazioni iniziano a scarseggiare. Per poter competere ai massimi livelli e puntare con decisione alla vittoria finale, la dirigenza dovrà necessariamente intervenire nella prossima finestra di mercato per colmare un vuoto che rischia di diventare un ostacolo insormontabile.

Biasin, le richieste di Allegri per blindare il sogno scudetto rossonero

Secondo Biasin, la necessità di un nuovo innesto non è legata solo alla qualità dei singoli, ma a una questione di organico. «Si è fatto male Fullkrug, ma non sembra una cosa seria. La cosa più seria, semmai, è relativa al mercato e a quel difensore che serve come il pane per poter continuare a coltivare sogni scudetto», ha sottolineato il giornalista, evidenziando come la mancanza di alternative possa pesare nel lungo periodo.

Il concetto espresso è chiaro: si tratta di una questione “prettamente numerica, più ancora che tecnica”. Per affrontare i numerosi impegni stagionali e reggere il confronto con l’Inter di Cristian Chivu, il Milan ha bisogno di forze fresche in difesa. Solo con un reparto completo e profondo, Allegri potrà gestire al meglio le energie e proteggere la vetta della classifica.

