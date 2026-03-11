Biasin su Allegri: «Riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce, infatti…». Segui le ultimissime

Il fumo del derby della Madonnina non si è ancora diradato del tutto e le analisi tecniche e arbitrali continuano a tenere banco nel panorama calcistico nazionale. In un recente editoriale per TMW (TuttoMercatoWeb), il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il momento del Milan, soffermandosi su episodi cruciali che hanno caratterizzato la stracittadina milanese e sul nuovo corso tecnico che sta prendendo forma a Milanello.

PAROLE – «Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real »