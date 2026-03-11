Connect with us

HANNO DETTO

Biasin su Allegri: «Riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce, infatti…»

Published

21 minuti ago

on

By

Biasin

Biasin su Allegri: «Riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce, infatti…». Segui le ultimissime

Il fumo del derby della Madonnina non si è ancora diradato del tutto e le analisi tecniche e arbitrali continuano a tenere banco nel panorama calcistico nazionale. In un recente editoriale per TMW (TuttoMercatoWeb), il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il momento del Milan, soffermandosi su episodi cruciali che hanno caratterizzato la stracittadina milanese e sul nuovo corso tecnico che sta prendendo forma a Milanello.

PAROLE – «Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real »

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Ibrahimovic Ibrahimovic
Ultimissime Milan1 minuto ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Ibrahimovic esalta Allegri, Kean è un obiettivo, il regalo di Modric

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×