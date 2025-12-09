Bianchin parla così del Milan dopo la vittoria contro il Torino. Il nuovo attaccante rossonero è... il paracetamolo

Bianchin analizza così la vittoria in rimonta del Milan contro il Torino. Poi, svela che il nuovo attaccante rossonero è… il paracetamolo

Luca Bianchin, commentando Torino-Milan su gazzetta.it, ha ironicamente affermato che il Milan ha fornito a Massimiliano Allegri un “grande centravanti: il paracetamolo”. La battuta si riferisce all’eroica prestazione di Christian Pulisic, che fino a ieri sera era a letto con la febbre alta e la cui disponibilità era in forte dubbio. Contro ogni previsione, “Capitan America” si è ripresentato: senza febbre in mattinata, a Torino in giornata, in gol 35 secondi dopo l’ingresso in campo e, dieci minuti dopo, con il “mantello da eroe” per siglare il 3-2. La partita, terminata 2-3 con un ribaltone clamoroso, ha permesso ad Allegri di raggiungere nuovamente il Napoli in vetta alla classifica, proprio in vista dell’imminente Supercoppa.

Il Torino era andato avanti con un rigore di Vlasic e una rete di Zapata, ma il Milan ha accorciato con Adrien Rabiot nel primo tempo, prima di completare la rimonta grazie al “Pulisic redivivo” nella ripresa.

Bianchin, L’Ombra Leao e la Verità Americana

In una serata ricca di eventi, l’unico neo è rappresentato dall’infortunio di Rafa Leao, uscito nel primo tempo per un problema all’inguine destro, probabilmente la parte alta dell’adduttore. L’entità dell’infortunio è ancora incerta, ma la risposta del “macchinario amletico” è attesa entro 24-48 ore e, data la serietà, è probabile che il portoghese torni a gennaio. Nonostante la potenziale tristezza per la perdita di Leao, il bilancio è chiaro: “il suo attaccante migliore oggi è chiaramente americano”.