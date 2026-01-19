Bianchin annuncia: il Milan sbarca a Londra! Asse con la NBA e RedBird protagonista. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan non passa solo dal rettangolo di gioco sotto la sapiente guida di Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera per ridare solidità ai risultati, ma si espande prepotentemente verso i palcoscenici internazionali e il mondo del basket. Come riportato da Luca Bianchin su gazzetta.it, il Diavolo è stato protagonista di un incontro strategico con la NBA a Londra, un evento che segna un solco profondo con i cugini dell’Inter, assenti all’appuntamento.

L’asse RedBird-NBA: il ruolo di Gerry Cardinale

L’interesse del club di via Aldo Rossi per il progetto di una Lega di basket europea gestita dalla NBA non è un mistero. Gerry Cardinale, il manager americano fondatore di RedBird e proprietario del Milan, ha sfruttato le sue storiche relazioni con i vertici della pallacanestro statunitense, incontrando già in passato Adam Silver. In questo contesto, non sorprende l’attivismo dei rossoneri.

Oltre al calcio, la visione societaria mira a una sinergia totale tra sport e intrattenimento. Non va dimenticato che una leggenda come LeBron James, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers e icona globale dello sport, è un investitore passivo nel Milan attraverso quote di Main Street Advisors. La missione a Londra ha visto la presenza quasi certa di Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del CdA del club, a testimonianza di quanto la proprietà faccia sul serio.

Ibrahimovic a Londra: tra campo e business

A rappresentare il Diavolo nella capitale britannica c’era anche Zlatan Ibrahimovic, l’ex leggendario attaccante svedese oggi consulente senior della proprietà, atteso per assistere alla sfida tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies. La sua presenza rafforza l’immagine del brand rossonero a livello mondiale, agendo in parallelo con il lavoro diplomatico svolto nelle sedi istituzionali della NBA.

Mentre sul campo la squadra beneficia della nuova struttura tecnica, con Igli Tare — il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua abilità nello scovare talenti — che sta plasmando una rosa competitiva insieme a Massimiliano Allegri, la dirigenza lavora per consolidare il posizionamento extra-calcistico.

Scenari futuri: alleanze o corse solitarie?

Il coinvolgimento del Milan e dell’Olimpia Milano apre scenari inediti per la città. Resta da capire se ci sarà un’alleanza tra i club milanesi o se la compagine meneghina deciderà di muoversi in autonomia in questa nuova avventura cestistica. Ciò che è certo è che il Milan si è mosso per primo, confermando una visione d’impresa moderna e proiettata verso il futuro.