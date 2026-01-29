Bianchin parla così dell’interesse del Milan per Gila: «Non è facile trattare con Lotito, le cifre non saranno basse. L’affare…»

Bianchin, intervistato a MilanVibes, ha parlato così dell’interesse rossonero per Mario Gila e la trattativa con la Lazio

Il calciomercato invernale del Milan si avvia alla conclusione, ma la dirigenza sta già gettando le basi per la prossima stagione. Secondo il giornalista Luca Bianchin, intervenuto su MilanVibes, i nomi caldi per giugno sono quelli di Leon Goretzka e Mario Gila. Sebbene si tratti di profili molto diversi, entrambi rappresentano obiettivi concreti per i quali sono già state avviate delle discussioni esplorative. Tuttavia, per il momento, non c’è margine per vederli a Milanello già a gennaio: la società ha deciso di rimandare ogni affondo alla sessione estiva.

Per quanto riguarda il centrocampista del Bayern Monaco, la trattativa resta complessa a causa delle elevate pretese economiche. Goretzka, che si libererà a parametro zero, vanta una «richiesta di ingaggio importante» che, sommata ai corposi bonus alla firma, impone profonde riflessioni in casa rossonera. Il Milan deve valutare se l’investimento complessivo sia compatibile con i nuovi equilibri finanziari, nonostante il gradimento tecnico di Massimiliano Allegri per il tedesco sia totale.

Bianchin, difesa del futuro: l’ostacolo Lotito per Gila

Sul fronte difensivo, il profilo preferito è quello di Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo piace moltissimo per caratteristiche e standing, ma l’operazione si preannuncia in salita. Oltre a un contratto ancora lungo con i biancocelesti, il Milan deve fare i conti con la nota resistenza del presidente laziale: «Lotito non è una persona facile con cui trattare, quindi anche le cifre non saranno basse». Per strappare il giocatore alla concorrenza servirà un’offerta convincente, visto che il Real Madrid vanta anche un diritto sulla futura rivendita che complica ulteriormente i calcoli del club capitolino.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Maignan può firmare il rinnovo nel weekend