Bianchin analizza il pareggio del Milan contro la Fiorentina. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio tra Fiorentina e Milan lascia l’amaro in bocca all’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su gazzetta.it, la sfida del Franchi ha messo a nudo i limiti attuali della formazione guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera per dare pragmatismo al gruppo. Nonostante le mosse tattiche, il Diavolo resta a distanza invariata dalla vetta nella domenica del big match tra Inter e Napoli.

La cronaca: botta e risposta al Franchi

Il match si è sbloccato al 21’ della ripresa. Pietro Comuzzo, promettente difensore centrale della viola, ha trafitto la difesa milanista sugli sviluppi di un corner calciato da Gudmundsson, il talentuoso fantasista islandese. La retroguardia dei rossoneri, schierata a zona, si è fatta sorprendere nello spazio tra Pavlovic, il roccioso difensore serbo, e il giovane Bartesaghi.

La reazione del Milan è arrivata grazie a Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di grande tecnica individuale, autore di un preciso destro sul primo palo. Fondamentale l’assist di Youssouf Fofana, il mediano di sostanza arrivato per dare equilibrio al centrocampo, che ha servito un filtrante millimetrico. Nel finale, il Diavolo ha rischiato il tracollo: Mike Maignan, il portiere della nazionale francese e colonna della squadra, ha salvato su Moise Kean, mentre l’ex Brescianini ha colpito una traversa clamorosa.

Le scelte di Allegri e il lavoro di Tare

Il nuovo corso tecnico sembra ancora in fase di rodaggio. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali, ha messo a disposizione di Allegri una rosa profonda, ma la gestione dei cambi a Firenze non ha convinto. Al 60′, il tecnico ha inserito la “cavalleria”: Adrien Rabiot, centrocampista di caratura internazionale, e Rafael Leao, l’ala portoghese capace di strappi devastanti, hanno preso il posto di Jasharie di un deludente Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco d’area di rigore.

A uscire peggio dal campo è stato però Pervis Estupinan, il terzino ecuadoriano apparso fuori ritmo. Nonostante l’ingresso di punte pure, il gioco dei rossoneri è calato drasticamente nel secondo tempo. La mancanza di cinismo sotto porta resta il problema principale: come sottolineato dalla fonte, se il Milan non concretizza le occasioni limpide create, rischia costantemente di perdere punti preziosi nella corsa scudetto.