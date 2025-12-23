Bianchin parla così di Kostic, il giovane talento ormai sempre più vicino al Milan: le sue parole

Bianchin, su Gazzetta.it, parla così di Kostic, il giovane talento sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan

Il mercato del Milan guarda con lungimiranza ai talenti emergenti dell’Est Europa. Come riportato da Luca Bianchin su gazzetta.it, i rossoneri si sono assicurati Andrej Kostic, attaccante classe 2006 messosi in luce con il Partizan Belgrado. Fisico imponente grazie ai suoi 188 centimetri e una crescita tecnica rapidissima, Kostic è un profilo versatile: può agire sia da prima che da seconda punta, garantendo duttilità al reparto offensivo. In patria il paragone è già pesante, essendo stato accostato a Dusan Vlahovic, con il quale condivide non solo la nazionalità ma anche lo stesso agente.

Nonostante il minutaggio ridotto nell’ultima stagione, Kostic ha dimostrato un fiuto del gol non comune, diventando il secondo miglior marcatore della sua squadra. Il pubblico italiano ha già avuto modo di vederlo all’opera lo scorso 5 settembre a La Spezia, quando ha sbloccato la sfida tra Italia e Montenegro Under 21, mettendo in seria difficoltà la difesa azzurra prima della rimonta firmata da Lipani e Koleosho.

Bianchin, Il progetto rossonero: tra Milan Futuro e Serie D

L’idea del club di via Aldo Rossi per la gestione del giovane serbo è molto chiara. Kostic verrà inizialmente aggregato al Milan Futuro, la seconda squadra impegnata nel campionato di Serie D, con l’obiettivo di fargli accumulare un numero importante di minuti e favorire il suo adattamento al calcio italiano. La categoria dilettantistica rappresenterà un banco di prova fisico ideale per testare le sue potenzialità in un contesto competitivo.

Tuttavia, le porte della prima squadra non sono affatto chiuse. La società monitorerà quotidianamente i suoi progressi durante gli allenamenti e le partite ufficiali. Se l’impatto di Kostic dovesse confermare le grandi aspettative, non è escluso che possa ritagliarsi uno spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri già nel corso di questa stagione o, più probabilmente, nella prossima, diventando una risorsa preziosa per il futuro del Milan.