Bertolucci difende Allegri: «Contro il Genoa u punto guadagnato. A questo Milan mancano due o tre pezzi»

Bertolucci parla così e difende Allegri dopo il pareggio interno del Milan contro il Genoa: le sue parole

Il pareggio interno contro il Genoa ha interrotto la striscia di vittorie del Milan, costretto a un 1-1 acciuffato solo in pieno recupero. A San Siro, i rossoneri hanno vissuto una serata complicata, rischiando addirittura il tracollo nel finale quando il Grifone ha fallito un calcio di rigore. Nonostante il mezzo passo falso, la squadra di Allegri mantiene la seconda piazza con un punto di vantaggio sul Napoli, ma vede l’Inter scappare a +3, mentre Juventus e Roma si portano minacciosamente a una sola partita di distanza.

Per commentare il momento della squadra, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, è intervenuto l’ex tennista e noto tifoso milanista Paolo Bertolucci. L’ex “braccio d’oro” del tennis italiano ha voluto gettare acqua sul fuoco delle critiche, sposando la linea della prudenza e della fiducia nel tecnico livornese, nonostante la prestazione opaca fornita contro la formazione di De Rossi.

Bertolucci, il puzzle da completare e la fiducia nel tecnico

«Io sono sempre con Allegri, lui ha in mano la squadra, se dice che il pareggio all’ultimo col Genoa è un punto guadagnato ha ragione lui» ha dichiarato Bertolucci con fermezza. Secondo l’ex campione, non è il momento di fare drammi, poiché il percorso di crescita richiede tempo e pazienza per stabilizzarsi ai vertici della classifica.

Bertolucci è consapevole che la rosa necessiti ancora di alcuni ritocchi per essere realmente competitiva su ogni fronte, ma invita l’ambiente a restare compatto: «Lo sappiamo che per completare il puzzle mancano 2-3 pezzi, ma per quest’anno continuiamo così». In un campionato così serrato, la capacità di soffrire e portare a casa risultati anche nelle serate difficili potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa Champions.