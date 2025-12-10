Bergonzini rivela: il Milan è sulle tracce di un giovane talento del Bayern Monaco. Ecco di chi si tratta

Bergonzini, esperto giornalista del calcio tedesco, rivela l’interesse del Milan per un giovane talento del Bayern Monaco

Elmar Bergonzini, giornalista esperto di calcio tedesco, ha acceso i riflettori su Adin Licina, il giovane talento classe 2007 del Bayern Monaco che ha suscitato l’interesse del Milan. Nonostante la stagione straordinaria del Bayern (12 vittorie e 1 pareggio in 13 giornate), Licina sta vivendo un momento di profonda insoddisfazione, personale e dirigenziale, a causa della mancanza di spazio.

Il giovane è stato superato nelle gerarchie persino dal più giovane Karl (classe 2008), e il suo impiego è reso impossibile dal recupero imminente di Musiala e dalla consacrazione di Olise come esterno di livello mondiale. Il tecnico Vincent Kompany non lo prende in considerazione, e così Licina, da anni considerato il talento più puro del settore giovanile bavarese, si sta “spegnendo”.

Bergonzini, Il Precedente Yildiz e la Caccia Europea

Licina attualmente gioca nella seconda squadra, ma non è più convinto del suo percorso di crescita al Bayern. Il Milan ha manifestato un interesse concreto per il ragazzo, ma numerosi club in Europa ne apprezzano le qualità. Bergonzini paragona una sua eventuale acquisizione a un colpo simile a quello che la Juventus realizzò anni fa con Kenan Yildiz, recuperando un talento che in bianconero è poi esploso in una vera stella. Per il Milan, o per qualsiasi altro club interessato, Licina rappresenterebbe una scommessa ambiziosa su un potenziale campione in cerca di rilancio.