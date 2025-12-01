Connect with us

Bergomi parla così del ritorno del Napoli in vetta. Per l'ex nerazzurro, la squadra di Conte è più forte dello scorso anno

Condò e la sua analisi sul Milan di Allegri e una vetta condivisa con il Napoli di Conte. Le parole del giornalista

Tiago Fernandes, ex tecnico di Leao, parla così della stella rossonera. Dal suo nuovo ruolo alla cura Allegri

Trevisani esalta il Milan a Pressing: «Maignan è Gesù, Leao un grande centravanti e su Allegri avevo ragione. I pochi gol subiti? Penso che...»

Florenzi, clamoroso retroscena su Lautaro Martinez! L'ha detto veramente, non se lo aspettava nessuno

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Conte

Bergomi parla così del Napoli di Conte, tornato in vetta con il Milan di Allegri. Le parole dell’ex nerazzurro

Ospite a Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha lodato la vittoria del Napoli contro la Roma, sottolineando la definitiva resurrezione degli Azzurri. Secondo Bergomi, il Napoli di Conte è tornato non solo più solido, ma addirittura più forte rispetto alla squadra che ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione. La chiave di questa evoluzione è stata la capacità di Antonio Conte di trovare soluzioni efficaci anche nelle difficoltà, scoprendo così risorse inaspettate all’interno della rosa. In particolare, il tecnico ha valorizzato giocatori come Lang e Neres in posizioni chiave che prima non considerava coperte.

La profondità della squadra e la versatilità dei singoli elementi rendono il Napoli di Conte una formazione più imprevedibile e robusta. McTominay è l’esempio lampante di un giocatore dominante capace di adattarsi a ogni zona del centrocampo, sia a due che dietro la punta.

Bergomi e il Napoli di Conte: La Riscoperta dei Titolari Inattesi

Un altro elemento cruciale citato da Bergomi è il rilancio di Beukema. Nonostante non fosse inizialmente nelle prime scelte di Conte, che gli preferiva Juan Jesus, il difensore si è imposto ed è ora stabilmente in campo. Questo allargamento della rosa, che coinvolge tutti i giocatori, è il vero punto di forza che rende il Napoli di Conte attuale superiore alla versione precedente. “Se vado a vedere quanti ne aveva fuori oggi, ritengo che il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte dell’anno scorso”, ha concluso Bergomi.

