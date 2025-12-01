Bergomi parla così del ritorno del Napoli in vetta. Per l’ex nerazzurro, la squadra di Conte è più forte dello scorso anno

Bergomi parla così del Napoli di Conte, tornato in vetta con il Milan di Allegri. Le parole dell’ex nerazzurro

Ospite a Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha lodato la vittoria del Napoli contro la Roma, sottolineando la definitiva resurrezione degli Azzurri. Secondo Bergomi, il Napoli di Conte è tornato non solo più solido, ma addirittura più forte rispetto alla squadra che ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione. La chiave di questa evoluzione è stata la capacità di Antonio Conte di trovare soluzioni efficaci anche nelle difficoltà, scoprendo così risorse inaspettate all’interno della rosa. In particolare, il tecnico ha valorizzato giocatori come Lang e Neres in posizioni chiave che prima non considerava coperte.

La profondità della squadra e la versatilità dei singoli elementi rendono il Napoli di Conte una formazione più imprevedibile e robusta. McTominay è l’esempio lampante di un giocatore dominante capace di adattarsi a ogni zona del centrocampo, sia a due che dietro la punta.

Bergomi e il Napoli di Conte: La Riscoperta dei Titolari Inattesi

Un altro elemento cruciale citato da Bergomi è il rilancio di Beukema. Nonostante non fosse inizialmente nelle prime scelte di Conte, che gli preferiva Juan Jesus, il difensore si è imposto ed è ora stabilmente in campo. Questo allargamento della rosa, che coinvolge tutti i giocatori, è il vero punto di forza che rende il Napoli di Conte attuale superiore alla versione precedente. “Se vado a vedere quanti ne aveva fuori oggi, ritengo che il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte dell’anno scorso”, ha concluso Bergomi.