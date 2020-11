Bergomi: «Il Milan terrà fino alla fine e lo dico da tempi non sospetti»

Bergomi alla Gazzetta dello sport, anche lui attraverso il sondaggione esprime il proprio pensiero in merito al Milan di quest’anno

Bergomi alla Gazzetta dello sport, anche lui attraverso il sondaggione esprime il proprio pensiero in merito al Milan di quest’anno. Positivo il suo pensiero che come spiegato dallo stesso esula dalla classifica che ad oggi influenza e di molto il pensiero di tanti. Dai tempi non sospetti, un concetto importante da chi segue il calcio con obiettività riconoscendo i valori ed il lavoro di gnuno, giorno per giorno.

FINO ALLA FINE- «Il Milan terrà fino alla fine,e lo dico da tempi non sospetti: Pioli ha fatto un grande lavoro, l’ambiente è carico e convinto. C’è Ibra che fa la differenza, ma non è soltanto lui l’anima del Milan. C’è un gruppo giovane e di qualità che sta acquisendo grande sicurezza».