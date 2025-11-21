Connect with us

Bergomi spiega: «Sollevato dal non aver pescato la Svezia, Italia tecnicamente superiore all’Irlanda del Nord ma non mi fido di…»

Milan news 24

Published

15 minuti ago

on

By

Bergomi

Bergomi ha commentato il sorteggio che ha visto l’Italia pescare l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi per il Mondiale

Beppe Bergomi, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il sorteggio dei playoff che vedrà l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord per la qualificazione al Mondiale.

Italia Più Forte, Ma Attenzione Alla Corsa

L’ex capitano nerazzurro ha espresso grande sollievo per l’urna:

«Sono contento di aver evitato la Svezia, la loro fisicità l’avremmo sofferta».

Nonostante il pericolo scampato, l’Irlanda del Nord non va sottovalutata: i nordirlandesi hanno una «identità forte» e, soprattutto, «corrono molto». Tuttavia, la convinzione di Bergomi è che, «dal punto di vista tecnico, siamo decisamente superiori».

Il Possibile Avversario In Finale

Guardando oltre il primo turno, Bergomi ha espresso la sua preferenza per l’eventuale finale:

«Se dovessi scegliere un avversario per l’eventuale finale, direi il Galles: non mi fido della Bosnia e della scuola slava».

L’obiettivo è uno solo: la qualificazione mondiale.

