Bergomi: «Champions? Milan ha del vantaggio ma c’è un match chiave»

Beppe Bergomi dice la sua sul Milan e la corsa Champions. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio su chi la spunterà per la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

«Finché non togliamo l’asterisco da Juventus-Napoli non ne veniamo fuori… Lì possiamo capire tanto. L’Inter non dovrebbe avere problemi, il Milan ha un buon vantaggio, l’Atalanta di solito nel finale da dei filotti mentre Roma e Lazio sono un po’ più indietro, ma occhio…».