Bergamaschi a Sky: «Scudetto Milan? Uno spunto per arrivare lontano»

Dal ritiro della Nazionale Femminile a Coverciano ha parlato Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile. Ecco le sue parole a Sky Sport:

Che gruppo siete? «Ridiamo tanto e ci divertiamo molto, in campo e fuori. Spero di fare un grande europeo sia dal punto di vista personale che dal punto di vista del collettivo. Vogliamo lasciare una traccia in questa grandissima competizione»

Potete essere la sorpresa del torneo come lo è stato il Milan maschile in Serie A? «Hanno lottato fino all’ultimo e hanno dimostrato di avere carattere. Sono un grande gruppo, si sono spinti lontano fino a vincere il titolo. Possono essere uno spunto per arrivare lontano»