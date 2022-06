Berardi Milan, lo scopritore: «Ecco dove giocherebbe meglio»

Berardi Milan, Luciano Carlino, scopritore dell’esterno del Sassuolo, sponsorizza il colpo bianconero. Le sue parole a JuventusNews24

«Lo vedrei più alla Juventus, ma sarebbe un colpo giusto anche per gli altri due club. A Roma c’è un ambiente viscerale con un allenatore di grandi qualità, che lo aiuterebbe ad inserirsi nel contesto, anche se il suo acquisto significherebbe probabilmente la cessione di Zaniolo. Fanno due ruoli diversi, ma credo si pesterebbero i piedi. Anche a Milano starebbe bene, Pioli è un signore e lo stima lui stesso, lo conosce bene essendo passato anche lui dal Sassuolo e ne conserva un buonissimo ricordo. Però se devo scegliere una squadra dico la Juve, sarebbe più centrale in un progetto che ha bisogno di rifondarsi sullo zoccolo duro italiano. Andato via Dybala c’è necessità di un giocatore simile e con Chiesa e Vlahovic formerebbe un signor tridente».