Bennacer sei mesi dopo: spazio per lui già da stasera? Il piano di Pioli in vista della sfida col Frosinone

Bennacer torna tra i convocati ben 206 giorni dopo l’ultima volta. Un recupero lampo come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, dal momento che il suo rientro era inizialmente previsto per il nuovo anno.

Ma ci sarà spazio per lui già stasera in Milan–Frosinone? L’algerino partirà dalla panchina, ma è pronto a subentrare a gara in corso se ce ne sarà bisogno in un reparto in cui ora domina l’abbondanza.