Bennacer: «Regista? È il mio ruolo, posso dare ancora molto»

Ismael Bennacer ha parlato del suo nuovo ruolo degli ultimi due anni in Italia: la cabina di regia, ecco le sue parole

Ismael Bennacer, giunto al Milan per soli 16 milioni di euro, è diventato perno vitale nello scacchiere di Stefano Pioli. Il valore del suo cartellino sarebbe ammontato addirittura sino a 40 milioni. Ai microfoni di The Atlhetic, parla del suo nuovo ruolo come regista davanti alla difesa:

«Di questo ruolo mi piace ogni cosa, sono al centro di tutto. In Italia è il mio secondo anno da regista, ci sto ancora lavorando. Sto migliorando, imparando molto. Devo servire la palla il più veloce possibile, per farlo devo essere concentrato quando ricevo palla, devo sempre essere in zona e leggere il gioco. Il mio ruolo è in difesa, conquista del pallone e aiuto alla squadra a imporsi sull’avversario».